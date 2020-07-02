Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным проведением голосования

Международные эксперты отмечают высокий уровень организации процесса

Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения итогов. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что лидеры ряда стран, в частности, Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана поздравили российского лидера с успешным проведением голосования.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева.

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