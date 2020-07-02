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Безопасный ЕГЭ: пункты сдачи экзаменов продезинфицировали

16:58
  • четверг
  • 02 июля 2020

Обработано более 5,5 тысячи помещений

Выпускники, которые решили сдать Единый государственный экзамен, могут не тревожиться о своей безопасности. Все пункты сдачи ЕГЭ подготовили в соответствии с рекомендациями медиков и обработали дезинфицирующими средствами, сообщили в Рособрнадзоре.
Выпускникам российских школ выдали аттестаты без ЕГЭ

Соблюдены все норы эпидемиологической безопасности. Экзамены пройдут в строгом соответствии с указаниями Роспотребнадзора.

"Мы отработали эти меры в ходе пробных экзаменов. Перед началом ЕГЭ мы еще раз проверили готовность всех регионов и наличие в экзаменационных пунктах необходимых средств индивидуальной защиты и антисептиков", - привела пресс-служба Рособрнадзора слова врио главы ведомства Анзора Музаева.

3 июля начинает основная волна сдачи ЕГЭ. В этом году экзамены будут сдавать примерно 714 тысяч выпускников – только те, кто планирует поступать в вузы.

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