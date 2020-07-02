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Пожарные локализовали возгорание в доме на Тверской

17:11
  • четверг
  • 02 июля 2020

Огнем охвачено 800 квадратных метров

Уровень сложности пожара в доме на Тверской улиц е в Москве понижен с четвертого до второго. Пожарным удалось локализовать возгорание. Однако к этому времени огонь охватил три этажа здания, построенного в конце 19-го века.
Пожар в доме на Тверской угрожает соседним зданиям

"Площадь пожара 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов.

Шестиэтажный дом 1890 года постройки находится на реконструкции. Информация о пожаре в в центре Москвы поступила в экстренные службы в 13:56 2 июля. Эпицентр  находился на втором этаже, однако вскоре пламя охватило третий и четвертый этажи.

В МЧС предполагают, что причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах, передает ТАСС.

 

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