Стали известны подробности работы Путина во время пандемии

Президент лично контролировал весь процесс

Выполнение мер по поддержке россиян во время пандемии Владимир Путин контролировал лично. Президент России направлял работу правительства и региональных властей по обеспечению эпидемиологической безопасности и поддержке экономики, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр напомнил, что по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты для специалистов, которые подвергали себя повышенной опасности. Их направили медицинским работникам, а также сотрудникам учреждений соцобслуживания, которые из-за коронавируса оказались в изоляции вместе с проживающими. В общей сложности выплаты получили почти полмиллиона специалистов.

"Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономики страны", - сообщил Котяков, выступая на саммите "COVID-19 и сфера труда".

Глава Минтруда подчеркнул, что главной задачей российских властей всех уровней на протяжении нескольких месяцев было предотвращение распространения COVID-19. Их деятельность была подчинена одной цели - максимально сберечь здоровье россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"