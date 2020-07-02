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Стали известны подробности работы Путина во время пандемии

18:00
  • четверг
  • 02 июля 2020

Президент лично контролировал весь процесс

Выполнение мер по поддержке россиян во время пандемии Владимир Путин контролировал лично. Президент России направлял работу правительства и региональных властей по обеспечению эпидемиологической безопасности и поддержке экономики, заявил  глава Минтруда Антон Котяков.
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Министр напомнил, что по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты для специалистов, которые подвергали себя повышенной опасности.  Их направили медицинским работникам, а также сотрудникам учреждений соцобслуживания, которые из-за коронавируса оказались  в изоляции вместе с проживающими. В общей сложности выплаты получили почти полмиллиона специалистов.

"Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономики страны", - сообщил Котяков, выступая на саммите "COVID-19 и сфера труда".

Глава Минтруда подчеркнул, что главной задачей российских властей всех уровней на протяжении нескольких месяцев было предотвращение распространения COVID-19. Их деятельность была подчинена одной цели - максимально сберечь здоровье россиян.

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