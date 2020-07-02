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Депутат МГД Евгений Герасимов раскрыл подробности создания Ржевского мемориала героям ВОВ

18:34
  • четверг
  • 02 июля 2020

Подвиг солдат Западного и Калининского фронтов имел огромное стратегическое значение

Депутат МГД, народный артист России Евгений Герасимов раскрыл подробности создания памятника Советскому солдату под Ржевом, на церемонии открытия которого 30 июня присутствовали президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Как напомнил Герасимов, в 1942-1943 годах, на протяжении 14 месяцев велись ожесточённые бои по периметру Ржевско-Вяземского выступа.

В сражениях погибли, получили ранения и пропали без вести более 1 млн 300 тысяч человек. Подвиг солдат Западного и Калининского фронтов имел огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всём советско-германском фронте. В числе московских ополченцев на фронт ушёл полк музыкантов, которые устраивали концерты для воинов.

"Они никогда не держали в руках винтовки, их оружием были музыкальные инструменты. Все они погибли в том сражении", - приводит слова депутата "АиФ".

Он отметил, что к нему обращались инициативные группы жителей, участники поисковых отрядов с просьбой помочь увековечить память погибших под Ржевом. В июне 2017 года было решено установить мемориал Советскому солдату.

"25-метровую бронзовую фигуру бойца, которого словно уносят журавли, создавали около двух лет. Это собирательный образ, в его лице можно узнать черты реальных солдат с фронтовых фотографий. А сами фото можно видеть в расположенном рядом музейном павильоне. В журавлях, стремящихся в небо, я вижу воплощение погибших артистов", - рассказал Герасимов.

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