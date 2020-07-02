Около сотни российских моряков отправлены на карантин в Китае

У одного из членов команды заподозрили коронавирус

Китайские власти отправили на карантин 95 российских моряков с рыболовного траулера "Сивинд-1". У одного из членов команды тест на антитела к коронавирусу дал положительный результат. Местные врачи предположили, что россиянин мог переболеть в море и заразить других членов экипажа.

"26 июня судно зашло в порт Даляня, и при прохождении контрольных процедур у членов экипажа были взяты тесты на коронавирус. В крови у одного из наших моряков были обнаружены антитела к данной инфекции. Исходя из этого, местными властями было принято решение о проведении карантинных мер в отношении персонала судна", - сообщил секретарь генконсульства России в Шэньяне Антон Исаков.

Моряка с подозрением на COVID-19 госпитализировали. Еще 70 человек, по данным дипломата, проходят карантин в гостинице "Морской горизонт". Еще 24 члена экипажа оставлены на судне, они обеспечивают работу инженерных систем корабля.

Сотрудник генконсульства подчеркнул, что перед выходом в море весь экипаж проходил тестирование на коронавирус. Скорее всего, россиянин переболел ранее и приобрел иммунитет к болезни. Никаких симптомов COVID-19 у него не проявляется, передает ТАСС.

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