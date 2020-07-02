Дочь медиамагната арестовали в США по делу о торговле секс-услугами

Гилейн Максвелл – бывшая подруга Джеффри Эпштейна

Правоохранительные органы американского штата Нью-Гэмпшир арестовали британскую предпринимательницу Гилейн Максвелл. Бывшей подруге покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна предъявлено такое же обвинение, как и ее покойному партнеру: торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Эпштейна задержали в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в 2002-2005 годах финансист устраивал в своем доме на Манхэттене вечеринки, куда привлекал десятки несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них, как утверждает следствие, было 14 лет. Утверждалось, что девушки подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

Среди друзей и знакомых Эпштейна, для которых организовывались эти развлечения, было немало действующих и отставных должностных лиц как США, так и многих других стран. В их числе – не только предприниматели и звезды шоу-бизнеса, но даже бывшие главы государств. 10 августа 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, уголовное преследование было прекращено.

Арестованная 26 июня Гилейн Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. По данным следствия, в 1990-е и 2000-е годы она состояла с Эпштейном в близких отношениях, передает телекомпания NBC.

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