ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Помпео объяснил Германии, как надо бояться России

19:35
  • четверг
  • 02 июля 2020

Берлин должен срочно нарастить расходы на оборону

Берлину надо срочно нарастить расходы на оборону. Нынешний 1% ВВП – слишком мало, такая цифра говорит о том, что Германия несерьезно относится к исходящей от России угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Лавров и Помпео обсудили возвращение российских школьников

"Мы расцениваем Россию как серьезную угрозу. Выделение 1% ВВП на оборону, как делает Германия, говорит, о том, что они могут не вполне воспринимать ее как серьезную угрозу, как это делают США. Им нужно это делать", - заявил глава госдепартамента в эфире телеканала C-SPAN.

Помпео напомнил, что Германия взяла на себя обязательства в плане расходов на оборону. Договоренность между странами НАТО была о 2% ВВП – чего Берлин с 2014 года так и не выполнил. "Это не та решимость, которую должен видеть со стороны Германии Владимир Путин", - напомнил Помпео немцам слова президента США Дональда Трампа.

Помпео высказался и по поводу газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон категорически против этого проекта. По его словам, такая "глубокая энергетическая связь" дает возможность Путину наносить Германии ущерб.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Майк Помпео
Майк Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.