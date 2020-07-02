Помпео объяснил Германии, как надо бояться России

Берлин должен срочно нарастить расходы на оборону

Берлину надо срочно нарастить расходы на оборону. Нынешний 1% ВВП – слишком мало, такая цифра говорит о том, что Германия несерьезно относится к исходящей от России угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы расцениваем Россию как серьезную угрозу. Выделение 1% ВВП на оборону, как делает Германия, говорит, о том, что они могут не вполне воспринимать ее как серьезную угрозу, как это делают США. Им нужно это делать", - заявил глава госдепартамента в эфире телеканала C-SPAN.

Помпео напомнил, что Германия взяла на себя обязательства в плане расходов на оборону. Договоренность между странами НАТО была о 2% ВВП – чего Берлин с 2014 года так и не выполнил. "Это не та решимость, которую должен видеть со стороны Германии Владимир Путин", - напомнил Помпео немцам слова президента США Дональда Трампа.

Помпео высказался и по поводу газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь подтвердил, что Вашингтон категорически против этого проекта. По его словам, такая "глубокая энергетическая связь" дает возможность Путину наносить Германии ущерб.

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