Музей-заповедник "Петергоф" готовится к открытию

Кассы музея откроются 3 июля с 10 утра

Знаменитый Петергоф готовится принять первых гостей после снятия введенных из-за пандемии ограничений. Уже в пятницу музей-заповедник распахнет свои двери для всех. Посетители смогут насладиться великолепием живописных и благоухающих садов и парков. Там уже навели лоск. А вот любоваться архитектурным ансамблем придется только снаружи. Внутрь, по соображениям безопасности, пока не пускают. Есть и другие нововведения.

Один поворот старинного ключа и главное украшение Петергофа - Золотой Самсон - наконец пробуждается. К великой радости фонтанных мастеров. Уникальная водопроводная система петровских времен вот уже четвертый век работает без насосов, самотеком. Застоявшаяся во время карантина вода в верхних прудах зацвела, и чтобы они не превратились в болото, их чистили каждый день.

Один из самых красивых парков в мире, музей под открытым небом, русский Версаль, обычно открывается для посетителей весной, как только прекращаются заморозки и среднесуточная температура поднимается выше плюс 15. Но в этом году из-за пандемии музеи перестали принимать посетителей. Уже июль - а в парке никого. Только удивленные белки скачут по дорожкам в поисках людей и угощения.

Пустующий Петергоф в эти летние дни действительно непривычное зрелище. Обычно в это время здесь столпотворение - до 50 тысяч человек в сутки. Чтобы сфотографироваться на этом мосту с открыточным видом за спиной, люди выстраиваются в очередь.

На шахматной площадке Большого каскада обычно устраивают представления в честь открытия парка - это тоже петровская традиция. В этом году праздника не будет, говорят в дирекции. Открытие само по себе - уже праздник. Не запустят пока и самые любимые фонтаны детворы - знаменитые шутихи - там невозможно соблюсти социальную дистанцию. Но зато можно будет насладиться красотой ландшафта - в парке как никогда пышно цветут самшиты, лобелии, сальвия и колеус.

Большого наплыва посетителей после открытия в Петергофе не будет - заповедник открывается с санитарными ограничениями: одновременно в парке смогут находиться не более 9 тысяч человек. Чтобы исключить пересекающиеся потоки, музей разработал маршруты прогулок. В музейные дворцы попасть пока не получится.

Кассы музея откроются завтра с 10 утра. Чтобы не стоять в очереди за билетами - их можно приобрести и онлайн. Стоимость, несмотря на трудный период в жизни музея, не повысилась. Сохранены все федеральные льготы. При посещении парка обязательны маски и перчатки. Их можно будет купить на входе.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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