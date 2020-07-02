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В России продлили запрет на международные перелеты

20:05
  • четверг
  • 02 июля 2020

Пока что на месяц

Запрет на международные перелеты и въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Соответствующее письмо от Росавиации получили аэропорты и авиакомпании – в частности, Домодедово и S7.
Когда восстановится международное авиасообщение

Комментировать служебную переписку в Росавиации отказались, подчеркнув, что об открытии международного сообщения будет дополнительная информация. Ведомство рассылает подобные телеграммы каждый месяц, начиная с марта.

По решению правительства, из-за пандемии коронавируса международные перевозки весной этого года были приостановлены. Действует запрет не только на въезд, но и на выезд из страны. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Ранее план по возобновлению полетов за рубеж предложил глава Росавиации Александр Нерадько. Начать можно, по его мнению, с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако в Минтрансе подчеркнули, что прежде надо убедиться в безопасности внутренних перевозок, напоминает РИА Новости.

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