В России продлили запрет на международные перелеты

Пока что на месяц

Запрет на международные перелеты и въезд иностранцев в Россию продлен до 1 августа. Соответствующее письмо от Росавиации получили аэропорты и авиакомпании – в частности, Домодедово и S7.

Комментировать служебную переписку в Росавиации отказались, подчеркнув, что об открытии международного сообщения будет дополнительная информация. Ведомство рассылает подобные телеграммы каждый месяц, начиная с марта.

По решению правительства, из-за пандемии коронавируса международные перевозки весной этого года были приостановлены. Действует запрет не только на въезд, но и на выезд из страны. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Ранее план по возобновлению полетов за рубеж предложил глава Росавиации Александр Нерадько. Начать можно, по его мнению, с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако в Минтрансе подчеркнули, что прежде надо убедиться в безопасности внутренних перевозок, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"