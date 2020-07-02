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ФСБ изъяла в подпольных мастерских десятки единиц оружия

20:30
  • четверг
  • 02 июля 2020

Найдено более 100 килограммов тротила

Пять хорошо оборудованных подпольных мастерских по ремонту оружия обнаружены в результате операции Федеральной службы безопасности. Как сообщили в спецслужбах, к деятельности "предприятий" причастны 13 жителей Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.
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Подозреваемые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов, а также боевого оружия, найденного на местах сражений Великой Отечественной войны. У них изъято 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов – в общей сложности 77 единиц оружия. Кроме того, обнаружены 23 ручные осколочные гранаты, более 13,5 тысяч патронов различного калибра и 103 килограмма тротила, сообщили в Центре общественный связей ФСБ.

Отмечается, что все пять мастерских были оснащены специализированным оборудованием. Мероприятия по пресечению незаконного изготовления и сбыта оружия продолжаются.

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