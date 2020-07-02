Шредер высказался о споре США и Германии вокруг "Северного потока - 2"

Он назвал действия США нападением на европейскую экономику

Германии следует ввести ответные санкции в отношении США. К такому шагу на фоне обострения ситуации вокруг проекта "Северный поток-2" призывал членов Бундестага бывший канцлер ФРГ.

Герхард Шрёдер назвал действия Вашингтона нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет и энергетическую безопасность Евросоюза. Белый дом продолжает оказывать давление на Берлин из-за строительства газопровода, поскольку это может поставить крест на планах Вашингтона наладить продажу своего сжиженного газа в Европу.

Ряд санкций в отношении немецких кампаний - участников проекта - уже приняты, готовится новый пакет ограничительных мер. Тем не менее, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2" и будет работать в этом направлении.

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