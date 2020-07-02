США решили передать Украине вооружений на 600 миллионов

Запад наращивает военную помощь Киеву

Киев получит военную технику и вооружения на 600 миллионов долларов. О планах Вашингтона сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета этой организации. Дипломат подчеркнул, что Запад наращивает военную помощь Киеву в условиях, когда Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине ежедневно фиксирует новые жертвы среди мирного населения в Донбассе.

"США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев", - заявил Лукашевич. Он напомнил, что минобороны Канады заявляло о переброске во Львовскую область 90 военных инструкторов. Теперь планируется отправка еще 50 военнослужащих.

Лукашевич отметил, что в июне Вашингтон озвучил свои планы о передаче Киеву вооружений и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов. А посольство США на Украине сообщило, что 16 июня американские власти передали ВСУ рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов, передает РИА Новости.

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