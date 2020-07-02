Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 российским городам

Теперь это "Города трудовой доблести"

Стела с изображением городского герба и текстом президентского указа появится в 20 населенных пунктах России. Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении им почетного звания "Город трудовой доблести". Возле этих памятных знаков горожане на 1 Мая, День Победы и День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

"Городами трудовой доблести", в соответствии с указом главы государства, стали Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Владимир Путин ранее, во время совещания с членами оргкомитета "Победа", напомнил, что предприятия в этих городах во время Великой Отечественной войны обеспечивали непрерывный выпуск военной и гражданской продукции. Есть множество документальных свидетельств проявленного горожанами мужества и трудового героизма.

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