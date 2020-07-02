Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

Белоруссия – безопасная и спокойная страна

Россияне и украинцы завидуют белорусам, уверен Александр Лукашенко. Белоруссия – безопасная страна, заявил лидер этого государства на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

"Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным", — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, он лучшие годы своей жизни отдал строительству этой страны. И теперь он решил участвовать в президентской гонке вовсе не потому, что держится за свое кресло – Лукашенко признался, что уже "наелся президентской доли". Выборы главы белорусского государства назначены на 9 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"