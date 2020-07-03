В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Они находятся под ежедневным контролем медиков

Минобороны России сообщило о промежуточных результатах тестирования вакцины от коронавируса.

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо. Их разделили на две группы: одна получила вакцину 18 июня, другая - 21-го. Ни у одной группы не зарегистрировано негативных реакций, уточнили в ведомстве.

Несмотря на отличный результат, добровольцы находятся под постоянным медицинским наблюдением. Параллельно врачи проводят необходимые исследования для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа, передает РИА Новости.

Тестирование вакцины на добровольцах Минобороны началось 18 июня. Эксперимент проводится совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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