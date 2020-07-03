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Эксперт: Меркель через "Северный поток-2" пытается доказать независимость от США

09:46
  • пятница
  • 03 июля 2020

Канцлер вложила в проект свой политический капитал

На американское давление Германия должна ответить санкциями. К таким действиям призвал членов Бундестага бывший канцлер Герхард Шредер. Он назвал действия Вашингтона в отношении "Северного потока-2" нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет и энергетическую безопасность Евросоюза.

Действующий канцлер Ангела Меркель днем ранее заявила, что Германия заинтересована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2" и еще раз подчеркнула, что проект этот - сугубо экономический.

Американский  конгресс сейчас готовит новый пакет санкций и от того, насколько жесткими будут эти меры, во многом зависит поведение немецкого бизнеса. Германские компании, участвующие в проекте, уже столкнулись с рядом ограничений. Американцы пытаются, насколько это возможно, затормозить строительство "Северного потока - 2", чтобы навязать европейцам свой сжиженный газ.

Заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в эфире программы "События. 25-й час", заявил, что для Ангелы Меркель проект "Северный поток-2" не только экономический, но и политический. Берлин постарается оттянуть введение санкций до президентских выборов в США.

"Для Германии "Северный поток" очень нужен, это политический проект. Меркель очень много политического капитала своего вложила. Будучи экономическим проектом, поскольку многие страны выступали против этого проекта и Польша и Прибалтика и США, для нее важно хотя бы здесь показать автономность Евросоюза, его независимость от США. Плюс, Германия понимает, что импорт российского аза будет только расти", - заявил Суслов.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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