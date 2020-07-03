"Красиво, по-еврейски": Макаревич впервые раскрыл детали своей свадьбы

Торжество организовала его молодая возлюбленная

66-летний певец Андрей Макаревич женился на 36-летней Эйнат Кляйн, которая работает в туристическом бизнесе и является специалистом в области дегустации вин.

Лидер группы "Машина времени" познакомился с Кляйн во время путешествия по Эфиопии. Девушка была его гидом.

Макаревич и Кляйн поженились в Яффе. "Я к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Не в первый раз женат, но никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво, и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. <…> И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется", - цитирует артиста jewishmagazine.ru.

По словам Макаревича, на свадьбу они позвали самых близких друзей из России и Израиля. Всего было около 40 человек. Молодожены не пытались скрыть торжество от общественности, просто журналисты не сразу обратили на него свое внимание, говорит певец.

Из-за пандемии коронавируса Макаревичу и Кляйн пришлось разлучиться. Они общались по видеосвязи. "Наблюдать за умной, красивой, хорошо говорящей женщиной - это всегда наслаждение, независимо от того, о чем она говорит, и независимо от того, понимаешь ты это или нет", - заявил лидер "Машины времени", который считает, что его супруга недалека от совершенства.

Отметим, что Макаревич и Кляйн поженились аж в декабре прошлого года, но широкой публике об этом стало известно только сейчас. "Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", - сказал в апреле Макаревич в эфире "Радио Свобода", когда речь зашла о его женитьбе.

Напомним, что музыкант был женат трижды, у него трое детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"