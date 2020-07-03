В России началась сдача ЕГЭ

Экзамены сдвинулись на месяц из-за коронавируса

В России стартовали единые государственные экзамены. Сегодня сдают географию, литературу, информатику. Эти предметы выбрали более 170 тысяч выпускников. Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году проходит на месяц позже и при повышенных мерах безопасности. Первыми за парты сели школьники на Дальнем Востоке.

Новые правила при сдаче ЕГЭ видны уже перед входом в школу. Выпускники не собираются, как обычно группами, а выстраиваются в очередь, соблюдая социальную дистанцию.

Аттестаты у одиннадцатиклассников уже в кармане. В этом году из-за пандемии коронавируса документ об окончании школы получили абсолютно все выпускники. И тем, кто не планирует поступать в вуз ЕГЭ можно и не сдавать.

"Волнения меньше. Потому что раньше, если не сдашь ЕГЭ, то можно было остаться на второй год в школе. А сейчас максимум не поступишь в ВУЗ, но и то, можно учиться заочно и работать при этом", - говорит выпускник Захар Кузьмин.

Ученики проходят небольшими группами, останавливаясь четко возле красных линий разметки. На входе обязательная обработка рук, и термометрия. Перед началом ЕГЭ помещение дезинфицируют несколько раз: за день до сдачи, перед началом экзамена, и после него. Маски и перчатки обязательное условие только для педагогов и организаторов. Сами ученики используют средства защиты на свое усмотрение.

Еще одно нововведение, которое диктует пандемия, - так называемая зигзагообразная рассадка учеников. При этом в классе могут находиться не более 11 человек, а не до 15 как раньше. Расстояние между партами - полтора метра. В самой процедуре экзамена ничего не изменилось - школьники берут с собой только паспорт, ручку и знания, накопленные за 11 лет обучения.

За ходом экзамена в оперативном штабе наблюдают в онлайн-режиме. Каждый кабинет оборудован видеокамерами. Сегодня ученики сдают географию, литературу и информатику. Права на пересдачу в этом году у выпускников не будет. Резервные дни предусмотрены только для тех, кто не успел сдать в основном потоке. Поэтому, чтобы поступить в вуз, ученикам придется набрать нужное количество баллов с первой попытки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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