Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании

Пострадали в том числе и россияне

Незваные гости, которых не выпроводишь. В Испании в дома и квартиры иностранцев, в том числе россиян, в разгар пандемии начали массово заселяться мигранты и бездомные. Пустующие квадратные метры им, разумеется, не принадлежат, но местное законодательство устроено таким образом, что просто так выселить этих захватчиков практически невозможно.

Спецоперация полиции в испанской стране Басков: несколько десятков стражей порядка вынуждены защищать двоих мужчин. Они нелегально заняли квартиру в одном из домов города Португалете и тогда соседи пришли "выпроваживать" захватчиков всем миром. В Испании слишком хорошо знают, чем грозит промедление в этом случае.

Как было у архитектора Хоакина Торреса. На своей вилле под Мадридом он теперь незваный гость. Оставил ее на несколько дней без присмотра. И вот уже три года через забор наблюдает, как там живут другие люди.

Вызывать полицию бесполезно: стражи порядка не имеют права зайти в помещение, пока нарушители сами не откроют дверь. Пытаться выставить захватчиков вон самому - еще более рискованно. За такое можно и тюремный срок получить. По нормам испанского законодательства: выселить того, кто прожил в помещении 48 часов, можно только через суд.

"А суд это долго, в той же Испании такие процессы могли длиться годами, и только за последнее время сократили до 6 месяцев. И это тоже много. А сейчас карантин и вообще стоит вопрос, как туда добраться, даже если узнал, что твое жилье захватили", - говорит юрист Дмитрий Островский.

Эта дыра в испанском законодательстве давно сделала движение "оккупас" - как называют в Испании самовольных захватчиков чужой собственности - довольно популярным. Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.

Риэлтор в испанском Аликанте Ирина Петрова рассказывает теперь в интернете, как в последний момент спасла квартиру своих клиентов. Соседи вовремя заметили шум и позвонили в агентство.

Местные политики требуют от правительства срочных мер, пока дело не кончилось массовыми беспорядками.

"Как такое возможно, чтобы в демократической стране, которая должна уважать частную собственность, гражданин боялся выйти из дома, потому что туда могут вломиться посторонние, которых потом невозможно будет выселить! Это же просто сумасшествие! Мы предлагаем, чтобы появился закон, который позволил бы выселить захватчика меньше чем за 24 часа", - говорит кандидат в председатели правительства страны Басков от Народной Партии Испании Карлос Итургуаис.

Испанский парламент год назад уже одобрил закон, ускоряющий процедуру выдворения из жилья незаконных захватчиков. Глобально проблемы это не решило. А в период вызванного пандемией коронавируса экономического спада она стала еще острее. В оккупас теперь подались не только лица без определенного места жительства или мигранты, но и представители среднего класса.

И в ближайшие месяцы ситуация вряд ли улучшится. По данным Центрального банка страны, в этом году экономика Испании может рухнуть на 14%. А безработица вырасти до 20%. Стране прогнозируют самый глубокий экономический кризис за последние 80 лет. Похоже, грустно иронизируют теперь в соцсетях, пустых квартир на всех может и не хватить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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