В сирийском Алеппо вновь открылся уникальный исторический музей

Восстановили пока всего два зала

В Сирии первых гостей принял национальный музей Алеппо. Он открылся после отмены коронавирусных ограничений. Работают два зала - те, которые меньше всего пострадали во время боевых действий.

Экскурсия со всеми мерами предосторожности. В национальном музее Алеппо после трехмесячного перерыва, вызванного тревожной эпидобстановкой в мире, готовятся к приему посетителей. Им предложат надеть маски и держать дистанцию. Неудобства, уверены хранители, временные и совершенно незначительные по сравнению с возможностью побывать в настоящей сокровищнице древностей.

"У нас очень много интересных находок. Но самая ценная - это полностью сохранившийся скелет четырехлетнего ребёнка-неандертальца. Скорее всего, родители устроили его погребение", - говорит экскурсовод музея Бананц Еданян.

В соседнем зале – бронзовый лев с огромными печальными глазами. Он охранял вход в храм древнего государства Эбла. Его брат-близнец, развернутый в другую сторону, и сегодня украшает собой экспозицию Лувра. Из Сирии в прошлом и позапрошлом столетиях во все ведущие европейские и американские музеи было вывезено огромное количество уникальных археологических находок. Но своя коллекция от этого не поредела. Но все эти экспонаты едва не были потеряны. Любые артефакты для боевиков представляли особую ценность. Спрос велик на чёрном рынке.

"Линия фронта проходила всего в нескольких сотнях метрах от музея. Все что можно было поднять, перенесли в подвал. Большую часть тяжелых каменных статуй мы просто укрыли мешками с песком, заколотили в деревянные ящики. Наши сотрудники под постоянными обстрелами дежурили в музее. Чтобы предотвратить попытки мародёрства", - говорит сотрудник музея Алеппо Ахмад Осман.

Значительная часть экспонатов в музее - из древнего города Эбла. От Алеппо - несколько сотен километров. Сейчас этот памятник архитектуры под открытым небом лежит в руинах. От кирпичных кладок, которым пять тысяч лет, ничего не осталось. Варвары устроили здесь тренировочный полигон с окопами, стрельбищем, подземными тоннелями. Местность рельефная - подходящая. Потому сохранившиеся в музее артефакты из Эблы поистине бесценны. Экспозиция сейчас насчитывает всего пять процентов от довоенного периода. Но и на это следует посмотреть.

"ТВ Центр", Сирия.

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