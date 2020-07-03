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Трамп нашел объяснение резкому скачку COVID-19 в США

08:21
  • пятница
  • 03 июля 2020

Больше стали тестировать

По последним данным института Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет почти 10 миллионов 850 тысяч.

В США крупнейший округ штата Флориды с центром в Майами вводит комендантский час из-за очередной вспышки коронавируса. За сутки там 10 тысяч заболевших. Вирус подтвердился и у сторонника Дональда Трампа - политика Хермана Кейна. А он всего две недели назад участвовал во встрече Трампа с избирателями в Оклахоме.

Резкому всплеску заболеваемости в США уже дал Дональд Трамп. Он убежден, что это связано с масштабами тестирования.

"Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются", - написал он в Twitter.

Тем временем, в Бразилии, которая по-прежнему остается крупнейшим очагом COVID-19 в Латинской Америке возобновляют работу бары и рестораны. Они были закрыты 3 месяца.

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