Названы регионы России, где чаще всего болеют раком

Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане

Специалисты Минздрава составили список российских регионов, в которых зафиксирована самая высокая заболеваемость раком.

По итогам прошлого года хуже всего ситуация в Архангельской области - 566 человек на 100 тысяч населения, пишет RT со ссылкой на данные ведомства.

Следом идут Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также город Севастополь (532).

Самая низкая заболеваемость раком зафиксирована в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-ненецком автономном округе (215,3).

Ситуация с онкологией в Москве лучше, чем в Санкт Петербурге. 385,3 против 506,5 случая на 100 тысяч населения.

Всего по стране общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тысяч населения, отметили в Минздраве.

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