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Шнуров показал редкие кадры с молодой женой

09:06
  • пятница
  • 03 июля 2020

Он трогательно признался ей в любви

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил порадовать поклонников. Музыкант опубликовал в Instagram короткое черно-белое видео, на котором он обнимает свою четвертую супругу - 29-летнюю Ольгу Абрамову.  

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Шнуров и Абрамова мчатся по воде. Жена, держа телефон перед собой, прильнула к мужу. Шнуров улыбается в камеру, а потом нежно смотрит на возлюбленную. Ветер в лицо, брызги воды за спиной. Эти кадры похожи на рекламу - то ли духов, то ли катера, то ли еще какого-то атрибута хорошей жизни.

Не смотрю теперь налево,
Только прямо на тебя.
Мне? Такая королева?
Как прекрасно жить любя! - такую трогательную надпись Шнуров оставил под видео. 

Многие поклонники удивились, узнав, что артист уметь сочинять стихи без ругани и сатиры. 

- Вот это Шнуров! Какая любовь и нежность, к тому же без мата, - пишут в комментариях. 

- Можно побольше таких стихов? 

- Шнур как эталон жизни в кайф. 

- Класс! Так держать! Любимая женщина всегда королева!

- Сергей, кажется Вы уже можете печатать сборник стихов для мужчин по покорению женских сердец. 

Напомним, что Сергей Шнуров был женат четыре раза, у него есть сын и дочь. 

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