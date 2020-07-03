Шнуров показал редкие кадры с молодой женой

Он трогательно признался ей в любви
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил порадовать поклонников. Музыкант опубликовал в Instagram короткое черно-белое видео, на котором он обнимает свою четвертую супругу - 29-летнюю Ольгу Абрамову.
Шнуров и Абрамова мчатся по воде. Жена, держа телефон перед собой, прильнула к мужу. Шнуров улыбается в камеру, а потом нежно смотрит на возлюбленную. Ветер в лицо, брызги воды за спиной. Эти кадры похожи на рекламу - то ли духов, то ли катера, то ли еще какого-то атрибута хорошей жизни.
Не смотрю теперь налево,
Только прямо на тебя.
Мне? Такая королева?
Как прекрасно жить любя! - такую трогательную надпись Шнуров оставил под видео.
Многие поклонники удивились, узнав, что артист уметь сочинять стихи без ругани и сатиры.
- Вот это Шнуров! Какая любовь и нежность, к тому же без мата, - пишут в комментариях.
- Можно побольше таких стихов?
- Шнур как эталон жизни в кайф.
- Класс! Так держать! Любимая женщина всегда королева!
- Сергей, кажется Вы уже можете печатать сборник стихов для мужчин по покорению женских сердец.
Напомним, что Сергей Шнуров был женат четыре раза, у него есть сын и дочь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"