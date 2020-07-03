Фадеев не сдержался после совета подписчицы перестать есть

Музыкант уже сбросил 100 килограммов

Продюсер Максим Фадеев, обычно спокойно реагирующий на хамство в социальных сетях, в этот раз не сдержался и оставил ответ под комментарием подписчицы, которая посоветовала музыканту "меньше жрать".

Девушка написала: "Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 килограммов минимум уйдет в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса то и все жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть". (Пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.).

Фадеев не стал молчать и решил поставить советчицу на место.

"Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… тысячи! Один эмоциональней другого", - ответил продюсер.

Ранее стало известно, что Фадеев смог быстро похудеть на 100 килограммов и теперь продюсер может свободно поместиться в одну штанину своих шорт. Методику, благодаря которой он скинул центнер, музыкант пока не раскрывает.

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