"Ничто тебя не остановит": Эмин Агаларов обратился к бывшей жене

Сейчас его сердце свободно

40-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов поздравил с днем рождения свою первую жену - дочь азербайджанского президента Лейлу Алиеву.

Агаларов и Алиева поженились в 2006 году. В браке у них родились двое сыновей, к тому же Лейла взяла девочку из приюта. Их союз продлился девять лет. Ради детей они сохранили теплые отношения.

3 июля Алиевой исполнилось 35 лет. "С днем рождения, Лейла, ты настоящий друг, прекрасная мама и партнер по жизни. Будь всегда счастлива - ничто тебя не остановит", - написал Агаларов в Instagram.

Певец опубликовал забавное фото, на котором он позирует в форме полицейского, а дочь азербайджанского президента - в платье лимонного цвета и с кудряшками. За их спиной стоит патрульное авто.

Напомним, что недавно Эмин Агаларов развелся со своей второй женой - моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку. По словам артиста, сейчас его сердце свободно.

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