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Еще 1591 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве

09:37
  • пятница
  • 03 июля 2020

Общее число поборовших инфекцию увеличилось до 154 839

В Москве вылечили еще 1 591 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 154 839.

Ранее москвичей пригласили на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Процедуру можно пройти с 25 июня до 15 июля. Принять участие в исследовании могут здоровые дети (возрастом от 1 года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Справки можно получить по телефонам: 8-495-4521820 или 8-495-6024146.

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