В России задержаны пятеро экстремистов, призывавших к созданию халифата

Он хотели создать теократическое государство на Северном Кавказе

В Карачаево-Черкесии задержаны пять членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

По данным ФСБ, исламисты выступали за создание халифата на Северном Кавказе. Они вели пропаганду радикальной идеологии и занимались вербовкой, призывая граждан отвергать светские законы и институты гражданского общества.

Сотрудники службы безопасности изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

На данный момент задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело "Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней").

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