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Харламов перечислил абсурдные причины развода с Асмус

10:17
  • пятница
  • 03 июля 2020

Фантазии ему не занимать

Шоумен Гарик Харламов не поленился и придумал несколько абсурдных причин для развода с Кристиной Асмус. Среди них - неудачный финал "Игры престолов", неодолимая страсть Харламова к иностранным языкам и буква "о" в его фамилии. 
Харламов тяжело переживал из-за скандала с Асмус

Харламов и Асмус разводятся после восьми лет брака. По их словам, фильм "Текст", где актриса снялась в постельной сцене, и третьи лица тут ни при чем. Поклонники и журналисты не перестают гадать, что же стало причиной их развода. Анонимные источники утверждают, будто супруги охладели друг к другу то ли из-за скандального фильма, то ли из-за ремонта в их доме… Харламов и Асмус с иронией реагируют на подобные слухи. 

"Помогу нашим желтым друзьям и добавлю немного фантазии сам! Это мои версии происходящего", - написал Гарик Харламов, опубликовав несколько забавных картинок с абсурдными предположениями о крахе их брака. 

"Он постоянно переходил на монгольский, когда мы с ним договаривались встретиться во сне, и меня это сильно раздражало. Представляю, как натерпелась Асмус. Уверена, что причина в этом", - процитировал Харламов несуществующего продюсера. Таким образом он высмеял "экспертов", которые пытаются пропиариться на новостях о звездных разводах.  

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

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