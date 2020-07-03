В России за сутки выявили 6718 заболевших коронавирусом

Скончались 176 пациентов

В России выявили еще 6718 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 667883.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 659. В Подмосковье заболел еще 298 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 176 пациентов с коронавирусом. Из них 34 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 9859 человек.

Вылечились от коронавируса 8915 человек. Общее число выздоровевших достигло 437893.

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