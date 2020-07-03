Город воинской славы: как Новокузнецк ковал победы

Город давал стране десятую часть всей стали

Красочные салюты и световые шоу в Челябинске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде и других городах, жители которых в годы Великой Отечественной приближали долгожданную победу. 20 российских городов включили в особый список. За героизм и самоотверженность, за обеспечение бесперебойной работы промышленности, президент присвоил им почётное звание "Город трудовой доблести".

Присвоение звания почетного и долгожданного звания в Новокузнецке отметили салютом. Для полумиллионного города это не просто символ. Это признание заслуг многих поколений его жителей.

"Для нас, новокузнечан - это огромный подарок. И вообще для всего Кузбасса. Это честь войти в двадцатку городов, которым присвоено это великое звание", - говорит житель Новокузнцецка Татьяна Стародуб.

"Действительно, город заслуживает носить почетное звание, потому что люди здесь проживают героические. У нас на учете стоит 17 тысяч ветеранов, проживающих в Новокузнецке, которые имеют свою славу, которые трудились на комбинате больше 50 лет на Кузнецком металлургическом. Это люди героические!" – заявила председатель общественной организации ветеранов металлургической компании Новокузнецка Ольга Кшижинская.

В этом году Новокузнецк отметит 402-летие. Но отсчет новейшей истории жители старейшего города Кемеровской области ведут с 1932 года, когда был запущен Кузнецкий металлургический комбинат. Построенный в чистом поле всего за тысячу дней, практически без техники, с помощью лопат, подвод и тачек, он стал крупнейшим в СССР и выпускал десятую часть всей стали в стране.

А потом началась война. Комбинат сразу перешел на военные рельсы. Лозунг: все для фронта, все для победы стал главным для рабочих предприятия на четыре года. На его территорию были эвакуированы более десяти оборонных заводов. Так что в одних цехах плавили сталь, а в соседних выпускали готовую продукцию. Причем как военную, так и гражданскую.

"В основном снаряды, балки, рельсы, швеллеры. Разное. Потом сельское хозяйство - тоже надо было и плуги, и меха нужны были. Но в основном это снаряды. Снаряды и для "Катюш". Здесь все это было. Солдаты называли снаряды "девочками". Они ви-ви - поют. Мне брат рассказывал", - говорит сталевар, ветеран труда Виктор Золинский.

Всю войну Виктор Игнатьевич проработал в мартеновском цехе. Официально смена длилась 8 часов. Но после рабочего дня никто не уходил: убирали шлак, разгружали кирпич. Вспоминает, как сварили уникальную марку бронестали. Впервые в мире такого качества. До этого несколько месяцев инженеры и рабочие буквально жили в цехах. Получилось лишь с четвертой плавки. Зато потом каждый второй танк, каждый второй самолет Великой Отечественной был изготовлен из кузнецкой стали. И не только.

"Мы здесь катали так называемые бронеспинки. То есть это защита для летчиков на штурмовиках. Она напоминала по своей форме фигуру человека. Поэтому в народе, особенно на комбинате, ее называли попросту "мужик". Так этот "мужик" сколько защитил наших летчиков и пилотов!" – рассказывает директор музейно-выставочного центра культурно-спортивного центра металлургов Наталья Степанова.

Походные ножи для партизан, саперные лопатки, котелки, кровати для госпиталей - все это, без чего невозможно обойтись на войне, также производил Кузнецкий металлургический комбинат. И неслучайно впервые в истории за трудовой подвиг коллективу предприятия был вручен боевой орден Кутузова первой степени.

"Здесь всегда жили очень трудолюбивые, самоотверженные, преданные нашему государству люди. Таким был, есть и будет город Новокузнецк. Жители внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В ближайшее время на одной из площадей Новокузнецка появится памятная стела с текстом указа президента. А день 2 июля станет праздничным.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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