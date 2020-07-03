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ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции

11:25
  • пятница
  • 03 июля 2020

Явка составила 67,97%

Центризбирком подвел официальные итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в списки участников голосования были включены 109190337 участников голосования, а на участки для голосования пришли 74215555. Таким образом, официальная явка составила 67,97%.

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За принятие поправок проголосовали 57747288 человек. Это 77,92% от числа участников голосования. Против высказались 21,27% россиян.

"По завершении всех этапов проведения голосования можно сделать главный вывод - мы с вами справились с основными задачами, которые не раз обозначали в ходе кампании, справились вместе с наблюдателями, сотрудниками правоохранительных органов, представителями СМИ. Самое главное, вся наша деятельность была поддержана самими гражданами России. Голосование прошло максимально демократично, сама по себе процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии", - сказала Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн. В целом голосование прошло без серьезных нарушений.

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