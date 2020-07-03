Дезинфекция и маски по желанию: в каких условиях школьники сдают ЕГЭ

Свои коррективы внес коронавирус

Сегодня российские школьники сдают первые в этом году ЕГЭ - по географии, литературе и информатике. Проверить свои знания по этим предметам решили 173 тысячи выпускников. Экзамены проходят на месяц позже и при повышенных мерах санитарной безопасности.

С самого утра съемочная группа канала "ТВ Центр" наблюдала за процессом организации единого госэкзамена в школе 1540 на улице Новослободская в Москве. Сегодня начался основной этап сдачи ЕГЭ для школьников всей страны. Для тех выпускников, которые в дальнейшем планируют поступать в вузы.

Сегодня ребята сдают экзамен по информатике, географии и литературе. В этом году из-за коронавируса у выпускников появилось дополнительное время для подготовки. О возможностях для столичных школьников рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ещё с марта-месяца были организованы дистанционные онлайн-испытания, диагностики, которые позволяли ребятам, не выходя из дома, достаточно быстро и просто понять объективный уровень своих знаний, получить необходимую оценку, определить те пробелы в знаниях, которые им необходимо подтянуть", - сказала она.

И, конечно же, все внимание в этом году к мерам безопасности. Перед началом всех экзаменов помещения дезинфицируют и проветривают. Чтобы предотвратить очереди, для участников организовали несколько проходов в здание. На входе у всех проверяют температуру. А все организаторы перед экзаменом сдают анализы на коронавирус.

По требованиям Роспотребнадзора средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - обязательны только для организаторов и общественных наблюдателей, к школьникам таких требований нет. Для них наличие масок и перчаток - по желанию.

Экзамен длится 4 часа. Поэтому за это время все, кто предпочли быть в масках и перчатках, смогут 2 раза их поменять. Между рядами будут ходить организаторы - собирать использованные средства защиты и раздавать новые.

В целях безопасности общественных наблюдателей в аудиториях в этом году нет. Они будут в других зонах. Контролировать происходящее можно помощью видеокамер, которые есть в каждом классе.

Все, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, смогут это сделать в августе - в дополнительный период проведения экзаменов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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