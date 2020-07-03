Третьяковка, Кремль и йога в парке: чем заняться в выходные в Москве

Культурная программа насыщенная

В столице свои двери распахнула для посетителей Третьяковская галерея. После более чем трёхмесячного перерыва вернулись к работе и музеи Московского Кремля. Как пережила карантин шапка Мономаха? Кто заглядывается на принца Монако? И где в столице началась массовая медитация?

Не случайно образ девушки с веслом так популярен в искусстве. Есть в нём глубокий смысл. Когда гребёшь сама, сама же и выбираешь направление движения. Идеальные условия для того, чтобы почувствовать себя рулевым, созданы на ВДНХ. Заработала лодочная станция "Алые паруса". Сотрудникам не то, что присесть, а перекусить некогда. А они только рады.

Большой очереди нет, хотя востребованы все 30 лодок. Есть классический вариант экипажа, есть чисто женский. Скорость, конечно, не крейсерская, зато взмах весла элегантный. Главное - не попасть под фонтан "Золотой колос". Моментально освежит.

— Такое чувство, что еще чуть-чуть- и мы выйдем в открытое море.

Море на ВДНХ действительно есть. Даже целый океан дружно распустившихся роз. 35 тысяч кустов обрамляют павильоны, фонтаны, притягивая к себе ароматом и диковинными названиями. Счастье тому, кто найдет флорибунду "Леонардо да Винчи" или "Принца Монако". Продолжить венценосную тему и с головой погрузиться в историю можно в Кремле. Вновь открыты для посещения и его территория, и музеи. Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и Церковь Ризположения. Готова показать все свои несметные сокровища Оружейная палата. Крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, коронационное платье, древние регалии. Одна шапка Мономаха чего стоит. Бесценный подарок приготовили и на Крымском валу. Третьяковка, вновь распахнув двери, открывает для зрителей совершенно новую и уж точно самую молодую коллекцию.

"Мы продолжаем традицию пополнения собрания Третьяковской галереи очень важными вещами того искусства, которое отражает сегодняшний день, которое становится у нас на глазах", - говорит директор Государственной Третьяковской галереи.

Всё лучшее с начала нулевых: графика, видеоарт, инсталляции. Более сотни произведений щедро переданы галерее меценатами. Выставка так и называется: "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Не менее щедрым был и Константин Мельников. Гениальный архитектор оставил Москве свой уникальный дом-мастерскую. И он тоже наконец-то открыт для посетителей.

"Пока мы принимаем одну группу в день. До пяти человек. Записываемся раз в месяц на экскурсию. И вот сейчас как раз - экскурсия состоится", - говорит директор музея Павел Кузнецов.

Небольшой состав групп здесь был еще до пандемии. Во-первых, берегли хрупкий шедевр. Во-вторых, заботились о сознании гостей. А оно здесь быстро меняется. Возникает ощущение, близкое к медитации. С ней в столице тоже проблем нет. В 20 парках возобновился популярный проект для любителей йоги.

"Радость и событие для тех, кто привык заниматься на воздухе, пробовать себя в чём-то новом", - говорит преподаватель йоги Екатерина Баранова.

Неважно, когда - на рассвете или на закате. Не важно, где - в парке или на берегу реки. Москва всем и каждому дарит возможность открыть что-то новое, в том числе и в себе.

Ольга Стрельцова, Марина Шишлакова, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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