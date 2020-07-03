Путин напомнил Лукашенко о работе во благо братских народов

3 июля Белоруссия отмечает День независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат укреплять двусторонние отношения на всех направлениях, а также конструктивно взаимодействовать в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - подчеркнул Путин.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято по итогам республиканского референдума 24 ноября 1996 года. Дата выбрана не случайно - 3 июля 1944 года Минск был освобожден от фашистских оккупантов.

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