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Сергунина: Москва стала лидером национального рейтинга качества онлайн-услуг

11:09
  • пятница
  • 03 июля 2020

Онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз

Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте - Московская область (91,9 балла), на третьем - Ростовская область (87,87 балла).

Эксперты оценили качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям. Это возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро и легко подать заявление в электронной форме, получить информацию о статусе рассмотрения данного заявления, записаться на прием в предоставляющий услугу орган и другие.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, лидерство столицы в рейтинге Минэкономразвития - это результат последовательной, системной работы на протяжении всех последних лет. Сейчас на портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц, а число пользователей портала превышает 10 миллионов человек.

"Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть, в том числе, госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 млрд раз", - сказала Сергунина.

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