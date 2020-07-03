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Названы эффективные способы уберечь ноутбук от перегрева

11:01
  • пятница
  • 03 июля 2020

Устройства тоже страдают от летней жары

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, что при 30-градусной жаре ноутбук способен нагреться до 50 градусов. В этом случае устройство может выйти из строя, а пользователь - лишиться сохраненных данных. 
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"Еще до достижения температуры экстренного выключения (начиная с 40 градусов) жесткий диск ноутбука может начать давать сбои, поскольку он активно греется сам по себе во время выполнения тяжелых процессов. Перегрев твердотельного винчестера в жару чреват его выходом из строя", - приводятся слова Лоевского на сайте Роскачества. 

Эксперт перечислил самые очевидные признаки перегрева ноутбука: непрекращающийся шум из корпуса, высокая температура устройства, падение частоты кадров, долгий отклик на команды, медленная зарядка аккумулятора, внезапное экстренное выключение. 

Чтобы избежать перегрева, нужно убрать ноутбук от прямых солнечных лучей. Нельзя оставлять его в закрытой машине и других душных пространствах. Не стоить надолго ставить устройство на кровать или плотное одеяло, которое быстро нагревается. В жару желательно не запускать ресурсоемкие процессы, а на ночь выключать ноутбук. Можно также купить охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.

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