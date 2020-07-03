Премьер-министр Франции подал в отставку

Все члены правительства будут работать до назначения нового кабмина

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку, вместе с ним уходит весь кабинет министров.

Президент Эммануэль Макрон уже принял отставку премьера, сообщили в Елисейском дворце. Филипп и его команда продолжат исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года. По данным СМИ, отставка премьера произошла на фоне неудачного результата партии Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах и после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня.

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