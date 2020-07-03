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У фигуристки Медведевой сменился тренер

11:30
  • пятница
  • 03 июля 2020

Спортсменка будет кататься в Москве

Фигуристка Евгения Медведева не может вылететь в Канаду из-за закрытых границ, поэтому продолжит тренироваться в Москве.
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Под свое крыло фигуристку взяла тренер Елена Буянова, катать программу они будут на столичном катке ЦСКА. Основным наставником остается Брайан Орсер. К нему Медведева вернется, как только возобновятся международные полеты, передает РИА Новости.

"Ее тренером остается Брайан Орсер, с которым мы будем на постоянной связи", - сказала Буянова.

В 2018 году Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Общественность очень бурно и долго обсуждала решение фигуристки.

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