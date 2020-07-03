Ефремова держат в неведении о ходе расследования

Актер не следит за новостями

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде интересы Михаила Ефремова, посоветовал актеру не смотреть новости, чтобы лишний раз не расстраиваться. Звезда не знает, как продвигается расследование его дела.

Пашаев еще не рассказал Ефремову, что в деле о смертельном ДТП появился второй потерпевший - сын Сергея Захарова, который погиб 8 июня. Это никак не отразится на судебном процессе, подчеркнул адвокат. Однако артисту все-таки придется об этом сообщить.

"Я ничего ему не говорю и рекомендую не смотреть новости. Он и так мучается, что человек погиб, а тут еще его родственники шоу устроили. Но все же придется завтра это делать, когда будем изучать документы у следователя", - цитирует Эльмана Пашаева starhit.ru.

Юрист навещает Ефремова почти каждый день. Родные актера живут то с ним, то на даче. "Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит - спортивные каналы и те, где нет новостей", - заявил Пашаев.

Ранее адвокат сообщил, что его подзащитный перенес инсульт, однако от медицинской помощи он отказывается.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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