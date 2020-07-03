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Twitter заменит слова "хозяин" и "раб" на более "инклюзивные"

12:23
  • пятница
  • 03 июля 2020

Соцсеть борется с расизмом

Социальная сеть Twitter удаляет термины "хозяин", "раб" и "черный список" из своих программных кодов.
В США и Европе продолжают сносить памятники на волне борьбы с расизмом

Эти слова заменят на более "инклюзивные": "черный список" будет заменен на "список отказов", "хозяин" - на "лидер", "раб" - на "последователь".

Соответствующее решение соцсеть приняла для борьбы с расизмом и недопустимыми высказываниями в адрес афроамериканцев.

"Язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это, - заявили в компании.

Кроме того, под запрет попали такие слова как "белый список", "проверка работоспособности", "фиктивное значение", а также местоимения, указывающие на гендерную принадлежность, пишет РИА Новости.

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