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Столичные выпускники приступили к сдаче первых ЕГЭ

12:16
  • пятница
  • 03 июля 2020

Сотрудники пунктов сдачи экзамена прошли обязательное тестирование на COVID-19

Столичные выпускники 3 июля начали сдавать экзамены. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Дезинфекция и маски по желанию: в каких условиях школьники сдают ЕГЭ

Экзамены проходят с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса. Как рассказала заммэра столицы Анатасия Ракова, все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ в Москве прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

"На сегодняшний день нет ни одного сотрудника, у которого была бы выявлена такая инфекция и который был бы допущен к приему экзамена. Дети, которые на сегодняшний день болеют коронавирусом или находятся под карантином в связи с контактом, они сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право", - сказала она.

В этом году экзамен в Москве будут сдавать около 80 тысяч человек. Их безопасность обеспечена максимально.

"Обязательная дезинфекция по вирусному режиму до проведения экзамена, обязательно после, специальная технология организации прохода в здание, введена определенная рассадка. Обязательно все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты, которая включает маски и перчатки, также всем желающим ребятам без ограничений предоставляются такие средства индивидуальной защиты", - добавила Ракова.

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