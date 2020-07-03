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Трижды разведенный Бутман рассказал о новой возлюбленной

12:35
  • пятница
  • 03 июля 2020

Она вдохновляет музыканта

58-летний саксофонист, народный артист России Игорь Бутман признался, что он счастлив с новой избранницей. 
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"Она красивая, очень хорошая, вкусно готовит. Пишу для нее вальс", - заявил Бутман в программе "Судьба человека".  

Музыкант вспомнил о трех бывших женах. Со второй из них - американкой Донн - он не общался долгое время после развода. Женщина запрещала ему видеться с сыном. Однако когда Михаилу предстояло поступить в вуз, Донн согласилась на материальную помощь со стороны экс-мужа.

"Миша, к сожалению, не говорит по-русски. Меня скрывали от него, он увидел меня, когда я приехал в Штаты и потребовал встречи", - рассказал Игорь Бутман. 

Третья жена подарила артисту сыновей Даниила и Марка. Бывшие супруги нормально ладят и делают все для того, чтобы их дети были счастливы.

"Мой брак разрушил Илья Авербух, - сделал неожиданное признание Бутман. - Я стал участвовать в ледовом шоу и сразу как-то остыл к жене. Может, это была звездная болезнь".

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