Кремль отверг претензии Запада к голосованию по Конституции

В Москве принимать их во внимание не намерены

Кремль не будет принимать во внимание критические высказывания Запада в отношении голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия, безусловно, сохраняла и сохраняет, и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету. И это никоим образом не противоречит вышеупомянутому международному праву", - заявил Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Представитель Кремля также рассказал, что Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы страны. 20 лет назад, когда он занял пост президента, состояние России оставляло желать лучшего и было на грани развала.

"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз процесс внесения изменений в конституцию", - сказал Песков.

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