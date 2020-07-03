Врач объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы

Не существует ни одного эффективного народного средства борьбы с комарами

Укусы комаров могут приводить к появлению в организме человека паразитирующих гельминтов, поэтому их нельзя расчесывать.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина.

"Их укусы могут вызывать аллергию. Кроме того, комары как в Москве, так и на большей части территории России заражены дирофиляриями и при укусе могут передавать их человеку. Зараженность комаров составляет от 2 до 5%", - отметила специалист.

Если зараженный комар укусил человека, в организме человека начинает расти и паразитировать гельминт. Через некоторое время он может подойти к глазному веку, либо проявится под кожей.

"В любом случае, личинка движется, и, если вы чувствуете какие-то непонятные ощущения в теле, если образовалась папула (узелок на коже – прим.ред.) - тут уже надо обращаться к врачу", - сказала Ганушкина.

Чтобы защититься от комаров нужно носить одежду, максимально закрывающую тело, над кроватью повесить полог.

"Если идете в лес или на дачу, то надо одеться так, чтобы защитить себя: надеть легкую рубашку с длинным рукавом, использовать головной убор и сеточку", - пояснила Ганушкина.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не существует ни одного эффективного народного средства борьбы с комарами. Полынь, чесночные и гвоздичные настойки помогают некоторое время, но на 100% не защищают.

У склонных к аллергическим реакциям людей укусы комаров могут вызвать крапивницу, а расчесывание кожи в месте укуса может привести к инфекционным заболеваниям.

"Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчеса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии. Это приводит к развитию бактериальных болезней кожи, которые бывают поверхностные и глубокие и могут быть причиной серьезных осложнений. Кроме этого, после сильных расчесов на коже долго могут оставаться следы вплоть до рубцов", - рассказала аллерголог-иммунолог Галина Терещенко.

В случае появления отеков, затрудненного дыхания, зудящих волдырей и повышения температуры стоит обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Не следует расчесывать, растирать, повреждать место укуса. Использование растворов уксуса и соды для снятия зуда могут спровоцировать раздражение.

"Если очевидно, что в место укуса попала инфекция, то есть образовался гнойник (место укуса горячее на ощупь, болит), ни в коем случае не нужно самостоятельно пытаться его вскрыть. Это может быть крайне опасно, особенно если инфицирование возникает в области головы. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу", - добавила Терещенко.

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