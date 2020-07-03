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Собянин рассказал о снижении аварийности на дорогах Москвы

12:50
  • пятница
  • 03 июля 2020

Смертность снизилась на 40%

Смертность на дорогах Москвы за последние годы снизилась на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин. Сегодня он посетил 2-ой отдельный специализированный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по городу.

"Я хочу выразить сегодня благодарность работникам ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями мы за последние годы на 20% снизили ДТП с пострадавшими, на 40% уменьшилась смертность на дорогах. Это, конечно, уникальные показатели", - сказал он.

С 2010 года количество ДТП с пострадавшими в Москве снизилось на 21% - с 11757 до 9296 в 2019 году. Число погибших уменьшилось на 42%, это более 2,3 тыс. сохраненных жизней.

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