18-летняя дочь Осина показала видео со свадьбы

Агния и ее избранник встречались около года

18-летняя Агния, дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Она опубликовала в Instagram несколько видео, сделанных в день торжества.

Агния нарядилась в белое длинное платье, а ее избранник надел серый костюм. Возлюбленные арендовали автомобиль. "Вот мы и муж с женой", - сказала девушка, сидя на заднем сиденье машины. В качестве подтверждения ее слов супруг выставил перед камерой безымянный палец с кольцом.

Агния Осина и ее избранник встречались около года. На странице девушки много фото, где они целуются и обнимаются. Недавно она сфотографировалась с цветком в волосах и написала, намекая на скорую свадьбу: "А мне цветочек подарил вот такой вот красавчик. И через 11 дней ждем нечто прекрасное".

Евгений Осин скончался от остановки сердца 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. По слухам, музыкант страдал от алкоголизма. Тело певца нашла в квартире его родная сестра.

В декабре прошлого года Наталья Черемисина, вдова Евгения Осина, выиграла суд за квартиру умершего певца. На квадратные метры также претендовала любовница Осина. Насколько известно, квартира достанется Агнии - дочери Черемисиной и Осина.

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