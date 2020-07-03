Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал об обращениях граждан о защите трудовых прав

Их права нуждаются в защите

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в дистанционном режиме провел неделю приемов по вопросу защиты трудовых прав граждан.

Внимание Герасимова привлекло письмо от жителя Басманного района, которому вдвое урезали зарплату при переводе на удаленную работу.

"Конечно, это нарушение прав заявителя, - цитирует депутата агентство "Москва". - Перевод на удаленную работу по нормам трудового законодательства не предполагает автоматического уменьшения зарплаты, только по обоюдному соглашению сторон с оформлением допсоглашения к трудовому договору. Также работодателю необходимо вносить изменения и в штатное расписание либо разделять оплату по должностям на стандартную и дистанционную".

Евгений Герасимов также вник в ситуацию, в которой оказался житель района Лефортово. В мае работодатель перевел гражданина на удаленную работу, не заручившись его согласием.

"Формально для этого необходимо расторжение обычного договора и заключение нового о дистанционной работе, но с учетом особых условий возможен перевод на дистанционную работу по заявлению работника. Изменение условий труда со стороны работодателя возможны только при предварительном уведомлении работника не менее чем за два месяца. Таким образом, его права в данной ситуации были нарушены", - заявил Герасимов.

Он выразил готовность поддержать обращения этих двух граждан в трудовую инспекцию.

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