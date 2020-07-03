В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Президент работает над ним постоянно

Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.

"Владимир Путин работает над этим постоянно, это один из приоритетов его работы, не забывайте, что 20 лет назад мы жили в государстве, которое оставляло желать лучшего, государство было на грани развала, государство жило в условиях экзистенциональных угроз внутри и снаружи, сейчас мы так не живем, живем по-другому. Но предстоит еще много работы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие правовые основы и регуляторные практики нанизывались в буквальном смысле "на живую нитку". Сейчас в России идет процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства.

Конституционные изменения могут стать важным и существенным шагом в этом направлении, объяснил спикер Кремля.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила 67,97%.

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