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В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

13:28
  • пятница
  • 03 июля 2020

Президент работает над ним постоянно

Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
Кремль отверг претензии Запада к голосованию по Конституции

"Владимир Путин работает над этим постоянно, это один из приоритетов его работы, не забывайте, что 20 лет назад мы жили в государстве, которое оставляло желать лучшего, государство было на грани развала, государство жило в условиях экзистенциональных угроз внутри и снаружи, сейчас мы так не живем, живем по-другому. Но предстоит еще много работы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие правовые основы и регуляторные практики нанизывались в буквальном смысле "на живую нитку". Сейчас в России идет процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства.

Конституционные изменения могут стать важным и существенным шагом в этом направлении, объяснил спикер Кремля.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% протоколов за 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила 67,97%.

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