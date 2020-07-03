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Собянин поздравил столичных автоинспекторов с днем ГИБДД

15:01
  • пятница
  • 03 июля 2020

Мэр похвалил автоинспекторов за успешную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником столичных автоинспекторов. Глава города отметил, что благодаря слаженной работе столичного правительства и Госавтоинспекции за последние несколько лет удалось снизить смертность на дорогах Москвы на 40%. Кроме того, инспекторы оказали большую помощь городу во время пандемии.

Скорость и опасные трюки - высший пилотаж демонстрирует группа экстремального вождения "Каскад". За рулем - автоинспекторы 2-го специализированного батальона ДПС. Прыжки, крутые повороты и езда без рук: мастерство достигается еженедельными кропотливыми тренировками после службы или суточных дежурств. Каскадерские навыки прибавляют уверенности и помогают на дорогах.

"Владение мотоциклом в экстремальных условиях помогает на службе при погоне за преступниками или нарушителями. То есть очень часто мотоциклисты уходят на траву и где-то по пересеченке уходят, а наши умения в этом помогают, чтобы мы преследовали и задерживали их", - говорит чемпион России по супермото, мастер спорта, старший инспектор ДПС Сергей Денисов.

2-й спецбатальон — это особое подразделение столичной Госавтоинспекции. На контроле сотрудников -  территория всего мегаполиса, поэтому  задачи стоят масштабные.

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил столичных автоинспекторов с профессиональным праздником, вручил награды особо отличившимся сотрудникам и отметил их работу.

"Я хочу выразить сегодня благодарность работникам ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями мы за последние годы процентов на 20 снизили ДТП с пострадавшими, на 40 процентов уменьшилась смертность на дорогах. Это, конечно, уникальные показатели. На сегодняшний день мы уже достигли критериев, которые заложены президентом в национальных приоритетах по безопасности движения на дорогах, несмотря на то, что каждый день в Москве выезжают около 3,5 миллионов машин на дорогу", - сказал мэр.

Уже несколько лет в столичной ГИБДД внедрена система по поимке лихачей "Пит-стоп". Правительство Москвы дополнительно закупило и передало столичному управлению ГИБДД 30 современных планшетов. В случае погони у любителей быстрой езды шансов не будет. Мэр Москвы назвал столичную автоинспекцию одним из самых технически оснащенных и мощных подразделений не только в нашей стране, но и в мире.

 

Наталья Тарасова, Владимир Черных, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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